في اتصال مع نظيره المغربي.. لافروف يُشيد بجهود المغرب في حل الأزمة الليبية

الرباط 03 ديسمبر 2020 (وال)- أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، بجهود المملكة المغربية في إيجاد حلول للأزمة الليبية عبر استضافته لعدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

وقال وزير الخارجية الروسي – خلال اتصال هاتفي – مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إنه يقدر جهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي، في ضوء اللقاءات الليبية التي انعقدت في بوزنيقة.

وأكد الوزيران بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز التقائية الجهود الدولية، وعلى ضرورة العمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة. (وال- الرباط) ر ت

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