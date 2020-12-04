وزيرا خارجية المغرب وروسيا يتفقان على دفع الجهود الدولية لتوحيد الليبيين

موسكو 04 ديسمبر 2020 (وال) – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي عُقدت في بوزنيقة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين المغربي ناصر بوريطة أجرى اتصالا هاتفيا أمس الخميس بنظيره الروسي.

وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا عددا من الملفات المشتركة، وقضايا الشرق الأوسط ومن بينها الأزمة الليبية.

وبحسب البيان شدد الوزيران على ضرورة تعزيز جمع الجهود الدولية وعلى ضرورة العمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى مزيد من التنسيق لجهود المجتمع الدولي لتقريب الأطراف الليبية من بعضها البعض من أجل تشكيل سلطات موحدة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510. (وال – موسكو) س س

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