لافروف: الولايات المتحدة تعرقل تعيين مبعوث أممي لليبيا منذ شهور

موسكو 04 ديسمبر 2020 (وال) – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة عن قلق بلاده إزاء عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، متهما الولايات المتحدة بعرقلة حل المسألة لشهور عدة.

وأوضح لافروف في كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي “البحر المتوسط: الحوار الروماني”، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الأمريكيون يعرقلون قرار تعيين مبعوث أممي في ليبيا لشهور طويلة، ويتجاهلون موقف الاتحاد الأفريقي ويحاولون إملاء شروطهم، ويرفضون البحث عن حل وسط يناسب الجميع.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، معتبرا الحركة على المسار السياسي في ليبيا متوقفة؛ حيث لم تسفر الاجتماعات الأخيرة عن إحراز تقدم يأمله الجميع، على حد قوله.

وأكد، رئيس الدبلوماسية الروسية، أن المهمة الرئيسية لبلاده في هذه المرحلة هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين من أجل التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو تحديد أحد الأطراف الليبية كأولوية. (وال – موسكو) س س

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