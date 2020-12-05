الجزائر تجلي رعاياها من 7 دول بينها مصر والسعودية والإمارات

الجزائر 5 ديسمبر 2020 (وال) -أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن المواعيد المقررة لإجلاء العالقين من الجزائريين خارج البلاد، بسبب قيود وباء كورونا.

وبحسب ما ذكرته الخطوط الجزائرية، أن عملية الإجلاء تشمل المواطنين الجزائريين في فرنسا، إسبانيا، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية، وكندا.

ونشرت قائمة تتضمن المواعيد المحددة لرحلات الإجلاء، ولفتت إلى ضرورة حصول المسافرين على شهادة اختبار PCR سلبية في موعد أقصاه 72 ساعة قبل موعد الرحلة.(وال الجزائر) س خ.

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