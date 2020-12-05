دعوة روما وباريس للأطراف الليبية والدولية لتحصين الحوار من أي تدخل

روما 05 ديسمبر 2020 (وال)- دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأطراف الليبية والدولية لدعم عمليات الحوار السياسي وتحصينه من أي تدخل في شؤون ليبيا.

وأوضحت الخارجية الفرنسية – في بيان – أن لقاء الوزيران على هامش الحوارات المتوسطية، أتاح لهما تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المشتركة لدعم عمليات الحوار بين الليبيين المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لاسيما في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر.

وأضاف – البيان – أن الوزيران جددا على مخرجات الإعلان المشترك الصادر في 23 نوفمبر، في ختام منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس. (وال- روما) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال