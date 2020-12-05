ليبيا نيوز

دعوة روما وباريس للأطراف الليبية والدولية لتحصين الحوار من أي تدخل

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 05 ديسمبر 2020 (وال)- دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأطراف الليبية والدولية لدعم عمليات الحوار السياسي وتحصينه من أي تدخل في شؤون ليبيا.

وأوضحت الخارجية الفرنسية – في بيان – أن لقاء الوزيران على هامش الحوارات المتوسطية، أتاح لهما تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المشتركة لدعم عمليات الحوار بين الليبيين المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لاسيما في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر.

وأضاف – البيان – أن الوزيران جددا على مخرجات الإعلان المشترك الصادر في 23 نوفمبر، في ختام منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس. (وال- روما) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • الامن الوقاءي الليبي .:
    5 ديسمبر، 2020 الساعة 8:23 م
    اتبثت الدراسات والبحوث – ان هناك امراض خطيرة منتشرة بسبب التلوث الإشعاعي – وكذلك بسبب ما يسمى الجنس المختلط – والزنا مع الحيونات المنتشر في الدول الأوروبية بكثرة – وكذلك لحم الخنزير – وهذه دراسات مؤكدة من الباحثين – والتي تسبب امراض مثل الإيدز وفقدان المناعة – وتلوث الدم واللعاب – ولم يستطيع الباحثين إيجاد اي حلول لهذه الأمراض – الا عن طريق التباعد الاجتماعي وعدم خلط الأديان – وأهواء التحليلات الوقاءية وخاصة للإناث الأجانب في الإعمار مابين – 16- 64 سنة –
    وينصح الباحثون بعدم اقتناء الكلاب والحيوانات التي تنقل الأمراض داخل البيوت او في الشوارع والشركات .لوضع حد لهذه الأمراض . وانتشارها بشكل غير اخلاقي .

    رد

  • الامن الوقاءي الليبي .:
    5 ديسمبر، 2020 الساعة 8:23 م
    اتبثت الدراسات والبحوث – ان هناك امراض خطيرة منتشرة بسبب التلوث الإشعاعي – وكذلك بسبب ما يسمى الجنس المختلط – والزنا مع الحيونات المنتشر في الدول الأوروبية بكثرة “يمكنكم التأكد بالباحث google ” – وكذلك لحم الخنزير – وهذه دراسات مؤكدة من الباحثين – والتي تسبب امراض مثل الإيدز وفقدان المناعة – وتلوث الدم واللعاب – ولم يستطيع الباحثين إيجاد اي حلول لهذه الأمراض – الا عن طريق التباعد الاجتماعي وعدم خلط الأديان – وأهمية التحليلات الوقاءية وخاصة للإناث الاجانب والعرب والمقيمين في ليبيا في الإعمار مابين – 16- 64 سنة –
    وينصح الباحثون بعدم اقتناء الكلاب والحيوانات التي تنقل الأمراض داخل البيوت او في الشوارع .لوضع حد لهذه الأمراض . وانتشارها بشكل غير اخلاقي .

    رد