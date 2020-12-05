جامعة الدول العربية تدين مقتل الطفل الفلسطيني علي أبو عليا

القاهرة 5 ديسمبر 2020 (وال) -أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، جريمة قتل جيش الكيان الصهيوني، للطفل علي أبو عليا (13 عاما)، من قرية المغير شرق مدينة رام الله.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، في بيان له: “إن هذه الجريمة النكراء التي هزت الوجدان والضمير الإنساني، ما هي إلا استمرار لسلسة جرائم الاحتلال الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني، واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته”.

وشدد أبو علي، على أن هذه الجريمة تؤكد مدى استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية، وتماديه في العدوان على شعبنا، ما يضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية له.

يذكر أن الطفل توفي متأثرا بإصابته في بطنه برصاص حي، أطلقه جنود الكيان الصهيوني، على شبان في قرية المغير شمال شرقي رام الله، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان يوم أمس الجمعة، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن بعدها عن وفاته. (وال القاهرة) س خ.

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