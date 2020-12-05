تدهور الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير

الخرطوم 5 نوفمبر 2020 (وال) -نقل الرئيس السوداني السابق، عمرحسن البشير، فجراليوم السبت، إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب مواقع محلية سودانية ، نقلاعن مصادر أمنية سودانية، أن الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق تدهورت بشكل مفاجئ، مما استدعى نقله على الفور لعلاجه.

وأوضحت المصادر، أن صحة البشير، المحتجز في سجن “كوبر”، في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. ( وال الخرطوم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال