“مجدي الجزيري” كتاب جديد عن دار الوفاء

مصر 6 ديسمبر 2020 (وال) صدر حديثا صدر حديثا عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بالإسكندرية، كتاب عن حياة وفكر الدكتور” محمد مجدي الجزيري” ، أستاذ الفلسفة ومؤسس قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة طنطا، الكتاب صدر بعنوان (مجدي الجـزيـري: الفكر.. حياة ومواجهة).

هذا و شارك في تحريره، لفيف من الكتاب وأساتذة من الجامعات المصرية المختلفة، و أشرف على تحريره الدكتور “حمدي الشريف” بجامعة سوهاج، وراجع المادة، وكتب مقدمة الكتاب الشاعر الدكتور “نصار عبدالله” أستاذ الفلسفة.

الكتاب جاء في ثلاثة أقسام، الأول عن حياة ومسيرة الجزيري، حرره بعض من تلاميذه الذين تربطهم به علاقات صداقة قديمة، والقسم الثاني تناول فكره وجهده البحثي والعلمي، وضم دراسات عن مؤلفاته المختلفة في الفلسفة المعاصرة والحديثة، وعلم الجمال، وفلسفة التاريخ، والقسم الثالث جمع فيه بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معه خلال مشوار حياته.

ويضم الكتاب المعارك التي خاضها الدكتور “مجدي الجزيري” ضد بعض أساتذة الفلسفة الذين تولوا مناصب قيادية في الجامعات وفى لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس، وهم غير مؤهلين علميا، وكشف عن سرقاتهم العلمية، والفساد الذي نشروه في أقسام الفلسفة ولجنة الترقية بسبب الفساد.

الكتاب أعد وحرر من تلامذة الدكتور “مجدي” تكريما له واعترافا بدوره، وأثره الفكري والعلمي والتعليمي خلال أكثر من 40 سنة من العطاء لطلابه وتلاميذه في الجامعات المختلفة.(وال ـ وال ) ح م

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