“مجدي الجزيري” كتاب جديد عن دار الوفاء

مصر 6 ديسمبر 2020 (وال) صدر حديثا صدر حديثا عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بالإسكندرية، كتاب عن حياة وفكر الدكتور” محمد مجدي الجزيري” ، أستاذ الفلسفة ومؤسس قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة طنطا، الكتاب صدر بعنوان (مجدي الجـزيـري: الفكر.. حياة ومواجهة).
هذا و شارك في تحريره، لفيف من الكتاب وأساتذة من الجامعات المصرية المختلفة، و أشرف على تحريره الدكتور “حمدي الشريف” بجامعة سوهاج، وراجع المادة، وكتب مقدمة الكتاب الشاعر الدكتور “نصار عبدالله” أستاذ الفلسفة.
الكتاب جاء في ثلاثة أقسام، الأول عن حياة ومسيرة الجزيري، حرره بعض من تلاميذه الذين تربطهم به علاقات صداقة قديمة، والقسم الثاني تناول فكره وجهده البحثي والعلمي، وضم دراسات عن مؤلفاته المختلفة في الفلسفة المعاصرة والحديثة، وعلم الجمال، وفلسفة التاريخ، والقسم الثالث جمع فيه بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معه خلال مشوار حياته.
ويضم الكتاب المعارك التي خاضها الدكتور “مجدي الجزيري” ضد بعض أساتذة الفلسفة الذين تولوا مناصب قيادية في الجامعات وفى لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس، وهم غير مؤهلين علميا، وكشف عن سرقاتهم العلمية، والفساد الذي نشروه في أقسام الفلسفة ولجنة الترقية بسبب الفساد.
الكتاب أعد وحرر من تلامذة الدكتور “مجدي” تكريما له واعترافا بدوره، وأثره الفكري والعلمي والتعليمي خلال أكثر من 40 سنة من العطاء لطلابه وتلاميذه في الجامعات المختلفة.(وال ـ وال ) ح م
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