السعودية تعلن وصول لقاح فيروس كورونا إلى المملكة وجاهز للاستخدام

الرياض 7 ديسمبر 2020 (وال) -أعلن استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في اللملكة العربية السعودية، الدكتورعارف العمري، أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة “الإخبارية” السعودية قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة، والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا، وهناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل”.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة، ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدا أن اللقاح آمن جدا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.(وال الرياض) س خ.

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