وزارة الصحة التونسية تعلن تمديد حظر التجول في البلاد حتى نهاية العام

تونس 7 ديسمبر 2020 (وال) -مددت وزارة الصحة التونسية حتى نهاية العام الجاري، حظر التجول الساري في جميع أنحاء البلاد، من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة الخامسة صباحا.

وقالت وزارة الصحة التونسية؛ إن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا، سيستمر حتى 31 ديسمبر العام الجاري.

ويستمر التنقل محظورا، بين الساعة 20.00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، طوال أيام الأسبوع، واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على موقع فيس بوك. (وال – تونس) س خ

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