السيسي: لابد من تفكيك المليشيات وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

باريس 07 ديسمبر 2020 (وال) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع الإقليمية بشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بباريس، في ضوء المخاطر المتصاعدة على الأمن القومي للبلدين.

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون بقصر الإليزيه، أنهما اتفقا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية –في إشارة إلى تركيا- لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، مُشددًا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج جميع جوانب الأزمة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد والحفاظ على وحده الإقليمية.

وأكد على ضرورة تفكيك المليشيات المسلحة، وخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”. (وال – باريس) س س

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