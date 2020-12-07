اليونسيف يفتتح مدرستين بمدينة درنة

درنة 07 ديسمبر 2020 (وال) – افتتحت نائب القائم بأعمال منظمة اليونسيف بليبيا، أمس الأحد، مدرستي جبل نفوسة ومدرسة الاستقلال بمدينة درنة بعد أن تمت صيانتهم من قبل المنظمة، رفقة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم بالحكومة الليبية، ونائب عميد بلدية درنة، وذلك في إطار مساهمة منظمة اليونسيف لرعاية الطفولة في الدفع بالعملية التعليمية في ليبيا.

واطلع وفد اليونسيف، على صيانة مرافق كل من المدرستين، كما عُقد إجتماع ضم الوفد ونائب عميد البلدية ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، لإطلاع الوفد على طبيعة المصاعب التي تواجه قطاعي التعليم والصحة بالمدينة. (وال – درنة) س س

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