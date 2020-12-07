بعد الإنتهاء من صيانتهما .. اليونسيف يفتتح مدرسة وملعب كرة القدم بالبيضاء

البيضاء 07 ديسمبر 2020 (وال) – افتتحت نائب القائم بأعمال منظمة اليونسيف بليبيا، اليوم الإثنين، مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة البيضاء بعد أن تمت صيانتها من قبل المنظمة، رفقة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم بالحكومة الليبية، ورئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء، وذلك في إطار مساهمة منظمة اليونسيف لرعاية الطفولة في الدفع بالعملية التعليمية في ليبيا.

واطلع وفد اليونسيف، على صيانة مرافق المدرسة، كما افتتح ملعب كرة القدم المقام بمدرسة فرج سعيد بالبيضاء الذي قامت المنظمة بتجهيزه، وضمن برنامج الزيارة عُقد إجتماع ضم وفد المنظمة ورئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بمقر المجلس. (وال – البيضاء) س س

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