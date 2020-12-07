اللواء أحمد المسماري: اردوغان لا يريد السلام في ليبيا

بنغازي 07 ديسمبر 2020 (وال)- قال المتحدث باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لا يريد السلام في ليبيا، مشيرًا إلى أن هنالك مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار في ليبيا بدعم تركيا.

وأضاف المسماري – خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي – أن الرئيس اردوغان يسعى لإقامة قواعد تركية في غرب ليبيا، كما تواصل نقل بوتيرة عالية للعتاد والمرتزقة والإرهابيين إلى مدن غرب ليبيا.

وأكد المسماري التزام القيادة العامة التام باتفاق جينيف الأخير لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، وأن القيادة العامة أصدرت تعليماتها بعدم الانجرار وراء الاستفزازات ضد القوات المسلحة.

وأشار المسماري إلى أن هناك بعض القنوات المضللة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ تعمل على بث الفتنة وتسعى لإطالة أمد الأزمة الليبية وعرقلة المسارات السياسية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح المسماري أن بعض الشخصيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية والتي تهدد بانسحاب من اتفاق جينيف، لا تملك شيئا على الأرض، مجرد إثارة الفتن والتشويش على المسارات السياسية لحل الأزمة. (وال- بنغازي) ر ت

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