اللواء أحمد المسماري: عملية أوباري عملية بيضاء ولا أوامر بشأن دخول لمعسكر تندي

بنغازي 07 ديسمبر 2020 (وال)- قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري الإثنين، إن القوات المسلحة ألقت القبض على عدد “7” إرهابيين وأسلحة وعتاد في عملية أوباري الأخيرة.

وأضاف المسماري – خلال مؤتمر صحفي – أن عملية أوباري عملية بيضاء نفّذت من دون إطلاق نار، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد بشأن صدور أي أوامر بالدخول لمعسكر تندي في أوباري.

وأشار المسماري إلى أن أحد الإرهابيين المقبوض عليهم في عملية أوباري الأخيرة، يُدعى حسن الوشي، وقد اعترف بوجود ملاذات آمنة لبقايا تنظيم القاعدة في العاصمة طرابلس وضواحيها، والذين كانوا يتخوفون من وصول الجيش للمدينة وبالتالي خروجهم منها.

وأكد المسماري أن الوشي اعترف أيضًا أن الأسلحة التي تم مصادرتها في أوباري، كانت مجهزة للشحن إلى مالي، وأن هذه الشحنة ليست الأولى، مؤكدًا أنه تم قطع خطوط الإمداد بين فرع تنظيم القاعدة في مالي وليبيا.

وأوضح المسماري أن إحدى الدوريات التي كانت تجوب المنطقة في مهام استطلاعية؛ أرادت الدخول لمعسكر تيندي للاستراحة فيه، لكن حدث سوء تفاهم وتم حله بفضل حكماء وأعيان وآمر القوات في المنطقة، ولا صحة لما تردد من أنباء بشأن وجود أوامر بمهاجمة المعسكر، وأن الجيش الوطني نجح في إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجارة الجزائر. (وال- بنغازي) ر ت

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