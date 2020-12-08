اليونان تتهم تركيا باستفزاز دول الجوار ونقل المرتزقة إلى ليبيا

أثينا 08 ديسمبر 2020 (وال) – اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدول.

وقال وزير خارجية اليونان، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مشترك مع نظرائه الأردني والقبرصي، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وشدد وزير الخارجية اليوناني، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة.

بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إنه ناقش الاستفزازات والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية.

من جانبه، شدد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، على أهمية انهاء الازمة الليبية، من خلال دعم الجهود السياسية للوصول إلى اتفاق يحفظ الأراضي الليبية، محذرا من وقوع ليبيا في هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة.

وقال وزير خارجية الأردن، أن أمن جمهورية مصر العربية الشقيقة جزء من أمننا، وبالتالي لا نريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات تهدد أمن الجوار الليبي.

ودعا الصفدي إلى انهاء التوتر في منطقة شرق المتوسط من خلال احترام مصالح الجميع على أساس وجود اليات تضمن الاستقرار الحقيقي باحترام القانون الدولي. (وال – أثينا) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال