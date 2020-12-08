السائح يطلع على سير عمل مكتب الإدارة الانتخابية المرج

المرج 08 ديسمبر 2020 (وال) – أجرى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية المرج بصحبته رئيس مكتب الادارة الانتخابية بنغازي الاستاذ أحمد الجالي، وذلك للوقوف على أعمال انشاء مبنى مكتب الادارة الانتخابية المرج استعداداً للانتقال لمباشرة الأعمال من خلاله.

وخلال الزيارة، التقى السايح رئيس المكتب وسيم العسبلي وموظفي المكتب لحلحلة المشاكل التي يعاني منها المكتب استعداداَ للاستحقاقات القادمة.

وكما يعتبر مكتب الإدارة الانتخابية المرج أحد المكاتب التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المستحدثة. (وال – المرج) أ ف

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