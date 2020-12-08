فايزر: قد لا نتمكن من تغطية حاجة الولايات المتحدة من اللقاح حتى يوليو

أبلغت شركة فايزر البيت الأبيض، أنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح المضاد لكورونا، حتى نهاية يونيو أو يوليو لتغطية حاجة الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد يعني ذلك أن حكومة الولايات المتحدة لن تتمكن من توريد لقاح فايزر بالسرعة المتوقعة إلى مختلف المناطق الأمريكية.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت أنها أبرمت اتفاقية مع شركة الأدوية فايزر، وشركة بيونتيك الألمانية، لشراء ما يصل إلى ستمئة مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره الشركتان.

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