بعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار لاجتماع عبر الفيديو غدًا الخميس

تونس 09 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، لاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غد الخميس.

وقالت البعثة – في بيان نشرته في صفحتها الرسمية في فيسبوك – إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية اختيار السلطة التنفيذية، انطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملا بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمُضي قُدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها. (وال- تونس) ر ت

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