المقاتلات المصرية تدمر 21 عربة دفع رباعي على الحدود مع ليبيا

القاهرة 10 ديسمبر 2020 (وال) -أعلن بيان لوزارة الدفاع المصرية، أن قواتها نفذت ضربة استباقية ضد عناصر إرهابية على الحدود مع ليبيا، دمرت خلالها 21 عربة دفع رباعي محملة بالإرهابيين والأسلحة والذخائر.

وجاء الإعلان عن هذه العملية في بيان لوزارة الدفاع المصرية، عن النجاحات التي حققتها “جهود القوات المسلحة، لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة” في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وأظهر مقطع فيديو نشر على حساب في “تويتر”، ضربات جوية عالية الدقة نفذتها طائرات القوات الجوية المصرية على الحدود مع ليبيا، استهدفت ودمرت خلالها قافلة للإرهابيين، تضم أكثر من (20) مركبة تحمل أسلحة وذخائر.

ويبدو من المشاهد المصورة أن مقاتلات رافال المصرية متعددة المهام، أدت الدور الرئيس في هذه العملية التي وصفت بالاستباقية.

وشاركت في هذه العملية طائرات الاستطلاع، التي تولت رصد الوضع وتوثيق مهاجمة وتدمير عربات الدفع الرباعي، التي تحركت في مسارات وعرة متسترة بالظلام.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال