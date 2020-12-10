الخطوط السعودية تصدر تعليمات بخصوص مياه زمزم

الرياض 10 ديسمبر 2020 (وال) -كشفت الخطوط السعودية، عن الكمية المسموح للراكب حملها معه من مياه زمزم إلى الطائرة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للخطوط السعودية.

جاء ذلك من خلال استفسار أحد الركاب في “تويتر” بشأن الكميات المسموح بها من مياه زمزم خلال رحلة إلى مصر، ليوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية: “بأنه يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانا من فئة الـ5 ليتر، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه”.(وال الرياض) س خ.

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