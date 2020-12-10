برلمانية ايطالية تناشد حكومتها بإيجاد حلا لأزمة الصيادين المحتجزين في ليبيا

روما 10 ديسمبر 2020 (وال) -أكدت البرلمانية الإيطالية، ماتيلدي سيراكوزانو، أن (18) شخصا من مواطنيها، يتعرضون لاحتجاز غير قانوني في ليبيا منذ (100) يوم، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتمكن من إيجاد حل لهذه الأزمة بعد، بحسب ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية.

وقالت سيراكوزانو النائب عن حزب “فورتسا إيطاليا” المعارض في تصريح لها: “منذ 100 يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول “ماتزارا ديل فاللو” ليالي لا تنتهي”، وأضافت: “من غير المقبول حقا أن يفشل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، في رفع صوت إيطاليا دوليا”.

وأشارت إلى أنه “من السخيف أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض التعليقات الخجولة، لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية، لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل”.

ولفتت سيراكوزانو إلى أن “الجميع خاسر في هذه اللعبة، في قصر الحكومة، كما يخسرون وبشكل مثير، في بروكسل وستراسبورغ”، مؤكدة أن “حزبها لن يكل أبدا من المطالبة بالعدالة والحرية لمواطنينا، ولن يتعب أبدا من إبداء التضامن مع أقارب المحتجزين”.(وال روما) س خ.

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