ميليشيات السراج تفرج عن المواطنين الروسيين

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الصخيرات المرفوضة، اليوم الخميس، إن السلطات الأمنية أطلقت سراح الروسييْن مكسيم ساغولي، وسامر حسن سعيفان، المعتقلين بطرابلس منذ العام الماضي.

وتداولت الوسائل ذاتها صورا حصرية، تظهر عملية ترحيل وإبعاد نهائي للروسييْن المعتقلين بطرابلس من قبل ما يعرف بميليشيا “الردع”، على حد تعبيرها.

‏ووجه مكتب النائب العام في طرابلس، خطابا رسميا إلى إدارة مباحث الجوازات بشأن إبعاد كل من مكسيم شوغالي وسامر سويفان عن الأراضي الليبية، بعد اتهامهما بالتجسس لصالح روسيا وتزوير الانتخابات المستقلبية.

واعتقل المواطنان الروسيان، مكسيم ساغولي، وسامر حسن سعيفان، في طرابلس في مايو 2019، وهما محتجزان هناك منذ ذلك الحين، ولم يتم إحالتهما إلى المحاكمة بعد، وهو الوقت الذي يتم فيه إضفاء الطابع الرسمي على التهم، حسب بلومبيرغ التي أشارت إلى امتناع محامي المتهمين عن التعليق.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في منتصف العام الجاري، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبًا.

واشترطت روسيا، خلال المحادثات، على حكومة الصخيرات المرفوضة إطلاق الروسيين الاثنين لتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه “طرح مسألة الحاجة إلى الإفراج السريع وغير المشروط عنهما”، مضيفة أن “بقاءهما في سجن بطرابلس هو العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة”. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال