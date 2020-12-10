رويترز: قمة الاتحاد الأوروبي ستفرض غدًا عقوبات جديدة على تركيا بسبب انتهاكات شرق المتوسط

بروكسل 10 ديسمبر 2020 (وال) – أفادت وكالة “رويترز” البريطانية، بأن قادة الاتحاد الأوروبي، أعدوا بيانًا، الأربعاء، للموافقة عليه في قمتهم المقررة غدًا الخميس، يقضي بفرض عقوبات على مزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

ووفقا لما نقلته “رويترز” عن مسودة البيان، فإن الاتحاد سيعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة منذ 2019م، وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر، فيما لا زالت المفاوضات بشأن البيان الذي يقع في صفحتين، جارية.

وقال دبلوماسيون مطلعون على المناقشات، في تصريحات لـ”رويترز”، إن اليونان وقبرص اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كافٍ.

ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر، بفرض عقوبات على تركيا، بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان. (وال – بروكسل) س س

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