ليبيا نيوز

وزير الدفاع الإيطالي يصف الوضع في ليبيا بــ “المعقد” والحل في الحفاظ على اتفاق جينيف

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 10 ديسمبر 2020 (وال)- وصف وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني الخميس، الوضع في ليبيا بـ “المعقد”، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم حل في إطار حوار ليبي داخلي،

وقال غويريني – بحسب وكالة آكي الإيطالية – إن حل سياسي سيُؤدي إلى إجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ليبيا بالنسبة لإيطاليا؛ هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة، بدءًا من مصالح الطاقة ومرورًا بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب. (وال- روما) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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