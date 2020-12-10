المسماري : الإفراج عن الباخرة التركية بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها

بنغازي 10 ديسمبر 2020 (وال)- أفرجت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مساء الخميس، عن الباخرة التركية “مبروكة” التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إن الخطوة جاءت بعد دفع غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.

وكان قد تم احتجاز السفينة التركية في الخامس من شهر الجاري، من قبل سرية سوسة المقاتلة التابعة للقوات البحرية الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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