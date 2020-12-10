الصحة المصرية تعلن وصول لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا

القاهرة 11 ديسمبر 2020 (وال) -أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الخميس، عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم” الصينية، ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني، ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأوضح خالد مجاهد أن اللقاح الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في انتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.(وال القاهرة) س خ.

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