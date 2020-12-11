ستيفاني وليامز تعقد اجتماعًا تشاوريًا عبر الاتصال المرئي بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي

تونس 11 ديسمبر 2020 (وال)-عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز الخميس، اجتماعًا تشاوريًا عبر الاتصال المرئي بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية، للمُضي قُدمًا في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، بحسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

وعبّرت وليامز عن امتنانها للمناقشات البناءة؛ والتي اتسمت بالجدية وبدرجةٍ عالية من الوعي للوضع الملح، رغم التباين في وجهات النظر، مضيفة: “استمعت اليوم للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع في المضي قدمًا، وهذا أمر إيجابي جدًا”، مؤكدة أن الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة، لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يُعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية.

وأشارت وليامز إلى أنه انطلاقًا من التزام البعثة بإتاحة فرص متساوية لكافة أعضاء الملتقى، ستقوم البعثة بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع، لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية، لاختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية بحيث يتم التنقل للخطوة التالية في تنفيذ خارطة الطريق. (وال- تونس) ر ت

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