النائب سعيد أمغيب يتوقع قرب سقوط نظام الرئيس أردوغان

بنغازي 11 ديسمبر 2020 (وال)-توقع عضو مجلس النواب سعيد أمغيب الجمعة، قرب سقوط النظام التركي، قائلا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى قمة هرم المصائب، بحسب تعبيره.

وقال أمغيب -في تصريحات عبر حسابه في فيسبوك: “هل سنرى سقوط نظام الرئيس التركي أردوغان قريبًا لتسقط بسقوطه أنظمة أخرى؟ .. أردوغان المقامر وصل إلى أعلى قمة هرم المصائب التي ستكون وبالا عليه وعلى شعبه، وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع أن يستخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني، هؤلاء الذين يُمثلون دول بعينها ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم؛ بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان، وليست له القدرة بل عجز تمامًا عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح”.

وتابع أمغيب: “لذلك أصبحت الدائرة تضيق يومًا بعد يوم عليه، وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر، بهذا لم يعد أمامه إلا المُضي قدمًا في استكمال مخططه المشؤوم؛ الذي قد يدخله في حرب الله وحده فقط يعرف متى وكيف ستنتهي يكون نظامه وأعوانه أول الخاسرين فيها، أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه”، وفق تعبيره.

وتابع أمغيب: “في كلتا الحالتين يجب علينا كليبيين أبناء هذه الأرض وأصحاب التاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس، ألا نكون طرفًا في مساعدته وإن كنا سببًا في تدخله في بلادنا وشأننا الداخلي، يجب أن لا نسمح باستمرار موت ابنائنا من أجله وتدمير أرضنا ومقدراتنا من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية”. (وال- بنغازي) ر ت

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