مصادرة أكبر كمية من المخدرات متجهة من مالطا إلى ليبيا     

فاليتا 11 نوفمبر 2020 (وال) -ضبطت إدارة الجمارك المالطية، داخل سفينة شحن كانت متوجهة إلى ليبيا، كمية من المخدرات وصفت بالقياسية، وتقدر قيمتها (69) مليون يورو، بحسب ما ذكرته صحيفة مالطا تودي.

وإثر عملية التفتيش صادرت السلطات المالطية (612) كيلوغراما من الكوكايين، وهي كمية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الجزيرة.

وتم العثور عن شحنة المخدرات المهربة، في ميناء مالطا الحر، حيث تم إخفاء الكوكايين في سفينة شحن داخل منصات تحمل زيت الطهي.

وكانت الشحنة غادرت الإكوادور، وانتقلت عبر كولومبيا، قبل أن تعترضها الجمارك المالطية في طريقها إلى ليبيا.

وذكرت الصحيفة؛ أن فحص حمولة إحدى الحاويات، أظهر تناقضات في المسح الضوئي للبضائع، وذلك لأن المنصات التي تحمل البضائع بدت كثيفة مقارنة بالصورالعادية، ما دفع المسؤولين إلى تفريغ وتفكيك إحدى المنصات.

وأفضت هذه العملية إلى اكتشاف رزم مخبأة داخل الركائز اللوحية، وهي عبارة عن عبوات تحتوي على مادة بيضاء تعطي إشارة إيجابية للكوكايين.

ورفعت (510( رزمات بوزن (1.2) كغم لكل منها، وبلغ إجمالي وزنها (612) كغم، بقيمة استهلالية تقدر بقيمة (69) مليون يورو.

وجاء في بيان جمركي أن “هذا الشحنة حطمت رقما قياسيا، نظرا لارتفاع القيمة والكمية في حاوية واحدة”.

يشار أن الجمارك المالطية، كانت اعترضت في عام 2019 ما مجموعه (750) كيلوغراما من المخدرات في (16) حاوية، بقيمة (84.5) مليون يورو.

وأفيد بأن القضية سلمت إلى فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات، وتم إبلاغ قاضي التحقيق بالأمر.

وجرى الكشف عن الحادث لأول مرة في البرلمان المالطي مساء الأربعاء الماضي، من قبل وزير المالية المالطي كلايد كاروانا، الذي أشاد بدائرة الجمارك “لقيامها بمصادرة مخدرات قياسية، في الساعات الماضية تعادل الكمية التي يتم ضبطها عادة في عام كامل، حيث تصل القيمة إلى عشرات الملايين من اليورهات”.(وال فاليتا) س خ.

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