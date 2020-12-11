إغلاق معبر أرقين الرابط بين السودان و مصر

الخرطوم 12 ديسمبر 2020 (وال) -قررت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، وذلك اعتبارا من يوم امس الجمعة، دون ذكرالأسباب، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

ونص القرار الصادرعن الوزارة، على وقف حركة المركبات، سواء كانت مركبات خاصة، أو مركبات نقل ركاب، أو مركبات نقل بضائع، من وإلى السودان، عبرمعبر أرقين الحدودي مع مصر.

وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، كما نوهت على المتعاملين، والجهات ذات الصلة، بوضع القرارموضع التنفيذ الفوري، مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

وكان السودان قد قرر في أغسطس الماضي، إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر، التي تم إغلاقها بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وشمل القرار السوداني فتح معبري أرقين وأشكيت.(وال الخرطوم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال