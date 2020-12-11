مؤشرات… اقتصاد الصين سيعود بقوة عام 2021

لندن 12 ديسمبر 2020 (وال) -قالت شركة الأبحاث الاقتصادية الدولية “كابيتال إيكونوميكس”، إن الاقتصاد الصيني سيحصل على دفعة كبيرة في 2021 ، بسبب انتعاش الاستهلاك والخدمات، ونمو الدخل بشكل متسارع والتحفيز المالي.

ويتوقع محللو الشركة، أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10% في العام 2021، بعد تعرضه لضربة في العام 2020 ،بسبب أزمة فيروس كورونا .

وجاء في أحدث مذكرة بحثية صدرت عن شركة الاستشارات، ومقرها لندن: “بالنظر إلى المستقبل، بينما أصبح إجماع المحللين أكثر تفاؤلا في الأشهر الأخيرة، نعتقد أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من المفاجآت الصعودية”.

ووفقا للشركة ستظل محركات النمو المحلية في الصين قوية على المدى القريب، مشيرة إلى أن الزيادة في معدلات الادخار المسجلة في وقت سابق من هذا العام، ستؤدي إلى زيادة في الإنفاق، مع تحسن الثقة في عام 2021.

وأشارت إلى أن الارتفاع المتوقع، سيؤدي إلى بعض التشديد في سياسة الدولة في 2021 ،مع إعادة التركيز على السيطرة على النمو السريع في الدين الوطني.

وتقول الشركة إن البنك المركزي الصيني، سيبدأ في رفع أسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض في العام المقبل.

لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني، يواجه بعض المخاطر السلبية في قطاع العقارات وأسواق الائتمان، وسيتباطأ النمو الاقتصادي بحلول نهاية عام 2021 ،مع ارتفاع قيمة العملة الوطنية والاستقرار.(وال لندن) س خ.

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