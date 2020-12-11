أمريكا تستعد لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن 12 ديسمبر 2020 (وال) -تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، في فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400” العام الماضي، في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في علاقات البلدين.

وقالت خمسة مصادر من بينها مسؤولون أمريكيون لرويترز، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة الروسية.

كما ذكروا أن العقوبات ستستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال مصدران مطلعان على الأمر، أحدهما مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس دونالد ترامب أعطى مساعديه الضوء الأخضر لفرض العقوبات.(وال واشنطن) س خ.

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