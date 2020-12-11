الحكم بخمسة أحكام على المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

لاهاي 12 ديسمبر 2020 (وال) -قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على سليم عياش، العضو في جماعة حزب الله، بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقد أدين عياش في وقت سابق من هذا العام، بتهمة التورط في الاغتيال إلى جانب أربع تهم أخرى.

وحكمت المحكمة بالإجماع، على المتهم بعقوبة السجن المؤبد لكل تهمة أدين بها، وقررت أن العقوبات يجب أن تنفذ في الوقت نفسه، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين حوكموا غيابيا.

وقال قضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، إن عياش لعب دورا مركزيا، في التفجير الذي وقع وسط بيروت عام 2005 ،وأودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. (وال لاهاي) س خ.

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