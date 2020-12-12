الإخواني المشري وأوغلو يؤكدان تطابق الرؤى لحل الأزمة الليبية

طرابلس 12 ديسمبر 2020 (وال) – بحث رئيس ما يُسمى “المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري، الجمعة، مع وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الدعم التركي المقدم للمؤسسات في الغرب الليبي.

وناقش اللقاء الذي انعقد في أنقرة، بحسب بيان للاستشاري، “مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب ما أسماه “صدّ العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس”، والذي كان للحليف التركي دورٌ مهم فيه، من خلال إمداد قوات حكومة الوفاق المرفوضة بالسلاح والمرتزقة”، حسب زعمه.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على الرؤية المتطابقة للاستشاري ودولة تركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار”، حسب زعم البيان. (وال – طرابلس) س س

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