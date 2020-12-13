تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار

أنقرة 13 ديسمبر 2020 (وال) -تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن قالت مصادر، إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا، لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.



وسجلت العملة التركية 7.900 ليرة مقابل الدولار، لتنخفض عند إغلاق نهاية الأسبوع، إلى 7.89 ليرة للدولار.

وهوت الليرة نحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 ليرة للدولار الشهر الماضي، بعد أن أجرت أنقرة تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وقالت مصادر إن الخطوة الأمريكية (العقوبات)، التي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب، “جو بايدن”، وتستهدف رئاسة الصناعات العسكرية التركية.(وال أنقرة) س خ.

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