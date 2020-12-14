أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

الكويت 14 ديسمبر 2020 (وال) -أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي في تويتر عن تعيين:

-أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

-خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية .

-أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية .

-حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع.

-محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة.(وال الكويت) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال