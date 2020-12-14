أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

الكويت 14 ديسمبر 2020 (وال) -أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي في تويتر عن تعيين:
-أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
-خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية .
-أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية .
-حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع.
-محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة.(وال الكويت) س خ.
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