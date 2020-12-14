منظمة الصحة: افتقار المراكز الصحية للمياه يعرض 1.8 مليار شخص لخطر كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن واحدا من كل أربعة مراكز رعاية صحية في العالم يفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض مليارا وثمانمئة مليون شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، واستندت فيها إلى بيانات من مئة وخمس وستين دولة، إن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرض المرضى والعاملين فيها لخطر التقاط العدوى.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن توفر الماء مطلب أساسي لوقف انتشار وباء كوفيد تسعة عشر.

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