ستيفاني وليامز تعقد اجتماعًا فنيًا لإدخال إصلاحات هامة ومُلّحة في الاقتصاد الليبي

تونس 14 ديسمبر 2020 (وال)- عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الإثنين، اجتماعًا فنيًا لتناول إدخال إصلاحات هامة ومُلّحة في الاقتصاد الليبي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، ووزارات المالية في الحكومة الليبية والوفاق غير الدستورية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وأعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، مناقشة إصلاح العملة، والأزمة المصرفية، وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا، والمنبثقة عن عملية برلين، بالإضافة إلى ممثلون عن البنك الدولي. (وال- تونس) ر ت

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