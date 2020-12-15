انطلاق مهرجان “سمنود” المسرحي بـ 27 عرضًا

مصر 15 ديسمبر (وال ) تنطلق الدورة الـ 25 من فعاليات مهرجان “سمنود” المسرحي، الخميس المقبل 17 من الشهر الجاري، بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًا، إثراء للحركة الثقافية المسرحية في مصر والوطن العربي.

وتأتي الفعاليات برئاسة شرفية للفنانة القديرة “سميرة عبدالعزيز” ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، إداشة الشباب بسمنود، والتي تستمر لمدة عشر أيام.

وقد تقدم للجنة المشاهدة للاشتراك في المهرجان، أكثر من 60 عرضًا مسرحيا من مصر في مختلف محافظاتها ، وبعد مشاهدة جميع العروض، استقر القرار من قبل لجنة مشاهدات العروض على مشاركة 27 عرضًا، بدورة المهرجان «25» كما يشارك من خارج مصر عرض من دولة السودان . ووجه مجلس إدارة مركز شباب مدينة “سمنود” برئاسة رضوان نعيم، الشكر لكتيبة عمل المهرجان مع كامل الأمنيات بالتوفيق للجميع، مدير المهرجان “سمنود” المسرحي الفنان المخرج “إبراهيم زهران”، منسق المهرجان المخرج “حاتم قرشم”، وبندوات المهرجان يديرها.

ويناقش العروض المخرج “محمود الرفاعي” و تتكون لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والمخرج الفنان “هشام حامد” وعضوية مهندسه الديكور الفنانة «نهاد السيد»، والمخرج المسرحي الفنان، “وليد شحاتة” .(وال ـ مصر) ح م

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