صدور ديوان (يوما ستجمعنا الأقدار) للشاعر محمد كمال

مصر 15 ديسمبر 2020 (وال) أصدر الشاعر وطبيب الأطفال، الدكتور “محمد كمال الدين يس”، ديوانه الشعري، بعنوان «يوما ستجمعنا الأقدار» وهو ديوان رومانسي صادر عن دار اسكرايب للنشر والتوزيع.

ويعد هذا الديوان، هو الإصدار الأول للشاعر، والذي سيتم مناقشته بقصر ثقافة بني سويف، في حفل التوقيع، الذي سيقام الخميس المقبل، الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري .

و يحتوي الديوان على ٣٠ قصيدة من الشعر الفصيح المتميز بأسلوبه السهل الممتنع.

وهو ديوان شامل ومتنوع، حيث يحتوي على قصائد عاطفية ودينية واجتماعية ووجدانية وإنسانية، تناسب كل الأذواق والفئات.

ومن القصائد العاطفية: «هدهدُ الحب» و «يومًا ستجمعنا الأقدار» و«نزهة غرامية» و«فاتنتي» و من القصائد الدينية: «مصباح الدجى» و«لعلك ترضى» ومن القصائد الاجتماعية: «بقايا طموح» و«دعاة الدم» و«على هامش الحزن» ومن القصائد الوجدانية: «في شغاف القلب» و«آدم» و”جدد حياتك”

ومن قصيدة «فاتتني» اختار الشاعر بعض الأبيات، لتكون غلاف الديوان وهي «يحاولُ البدرُ يبدو مثل طَلْعَتِها/ ويستديرُ يُداني حُسنَ صورتِها/ تذوبُ كل جبال الأرضِ لو نَظَرَتْ / بطرف عينٍ لها مِنْ فَرْطِ رقـَّـتِها/ الناسُ مخلوقةٌ في الأرض مِنْ حَمَإٍ/ هِيَ الوحيدةُ مِسْكٌ في طبيعتِها.

وقد حقق الشاعر انتشارا لافتا خلال الفترة الأخيرة، بعد نشره العديد من قصائده في المنابر الثقافية المصرية والعربية.(وال ـ مصر) ح م

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