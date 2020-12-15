رحيل الروائي المصري نبيل فاروق.. “رجل المستحيل”

مصر 15 ديسمبر 2020 (وال) توفي الروائي المصري “نبيل فاروق”، يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز64 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

هذا ونعت وزيرة الثقافة، “إيناس عبد الدائم”، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة “الرجل المستحيل” وقالت ابنة الروائي المصري، “ريهام نبيل فاروق”، في منشور لها على فيسبوك “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية، نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد ”

وقالت الوزيرة “عبد الدائم” إن فاروق “يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية، التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم”.

يذكر بأن الراحل من مواليد فبراير ،1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي

. صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي. (وال ـ مصر ) ح م

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