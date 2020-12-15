“الفجيرة للثقافة” تستهل 2021 بدار نشر وبيت ثقافي

أبو ظبي 15 ديسمبر 2020 تستعد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لافتتاح دار راشد للنشر في يناير المقبل في مباني الهيئة وبـ150 عنواناً، منها 90 إصداراً من الروايات الفائزة بالقائمة الطويلة لـ«جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، لتشكل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والمعرفي بالفجيرة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة فيصل جواد أن افتتاح الدار بـ150 عنواناً بين القصة القصيرة، والبحوث التاريخية، والشعر، والمسرح، وأدب الأطفال يمثل تنوعاً ثرياً يساهم في رفد المكتبة العربية الثقافية، بإبداع جديد واقتراح لأسماء جديدة على الفضاء الثقافي العربي، كون جائزة الشيخ راشد للإبداع تُعنى بأدب الشباب، في الأساس.

وأشار “جواد” إلى أن الدار تضع إمكاناتها رهن إشارة الأدباء والمفكرين والمبدعين، وجميع الجهات التي ترغب في طباعة ونشر مؤلفاتها.

كما تشمل الدار مقهى ثقافياً تتوفر به إصدارات الدار ومؤلفات أخرى ليتمكن القارئ من تناول القهوة أو المشروبات مع قراءة الكتب والروايات، فيصبح مكاناً للحوار حول الإبداع وليس مكاناً للطبع والتوزيع فقط، فضلاً عن إحياء بعض الأمسيات الثقافية والأدبية.

وتسعى الهيئة لإصدار صحيفة أسبوعية تُعنى بالشأن الثقافي الإماراتي والعربي، ومجلة بحثية لبحوث معتمدة فصلية بمعدل 4 أعداد بالسنة .

وكشف “جواد” أيضاً عن افتتاح «البيت الثقافي» قريباً، وهو فضاء ثقافي معرفي جديد بالفجيرة، يسعى لتكريس تقاليد ثقافية وفكرية تُقدم من قبل علماء مختصين كل في مجاله بشكل شهري، إضافة إلى أمسيات فنية تنظم أسبوعياً، ويكون مقره بيت الفن الواقع بالقرب من قلعة الفجيرة التاريخية ويعمل على مدار العام .

وأشار إلى أنهم يركزون على تقديم تجارب جديدة بالبيت الثقافي سواء مسرحية أو شعرية أو فنية تتماشى مع تطلعات الشباب لافتاً إلى أنهم رهن إشارة دارة الطوارئ والأزمات بالفجيرة لتفعيل أنشطة وفعاليات الهيئة على أرض الواقع.( وال ـ أبوظبي) ح م

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