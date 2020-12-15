 الخرطوم تسحب جواز السفر الدبلوماسي من راشد الغنوشي

الخرطوم 15 ديسمبر 2020 (وال) -أكدت مصادر سودانية اليوم الثلاثاء، سحب جواز السفر الدبلوماسي من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، زعيم “حركة النهضة” المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت المصادر السودانية لموقع “العربية نت”، أن نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشر، الذي يحاكم في الوقت الحالي بتهم تتعلق بالفساد، منح الغنوشي الجواز الدبلوماسي.

يذكر أن السلطات السودانية، أعلنت أول أمس الأحد، سحب (3548) جواز سفر، منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة من بينها راشد الغنوشي.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات السودانية الجديدة، قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية، والذي قام بوضعه عمر البشير، الذي تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

وتم للغرض تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر، الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها، مقابل مبلغ يتراوح بين (10) دولارات، إلى (15000) دولار.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية، الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما، في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.(وال الخرطوم) س خ.

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