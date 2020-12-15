للمرة الأولى عام 2020  فيلم مصري يحقق صفر إيرادات

القاهرة 15 ديسمبر 2020 (وال) -تراجعت إيرادات الأفلام السينمائية يوم أمس الاثنين، بشكل ملحوظ في مصر، وحققت 8 أعمال إجمالي 230 ألف جنيه فقط.

وحصد فيلم “الصندوق الأسود” بطولة الفنانة منى زكي، بمشاركة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، يوم الجمعة، 81 ألف جنيه، بينما حقق فيلم “خان تيولا” من تأليف وإخراج وسام المدني، 45 ألف جنيه فقط.

وحقق فيلم “عفريت ترانزيت” 31 ألف جنيه، وهو من إخراج ياسر هويدي.

أما الفيلم الكوميدي الاجتماعي “الخطة العايمة” من إخراج معتز التوني، فقد اكتفى بعائدات قدرها 45 ألف جنيه.

وحصد فيلم “زنزانة 7” 10 آلاف جنيه، فيما حقق فيلم “توأم روحي” وهو عمل اجتماعي رومانسي حظي بإشادة العديد من الجماهير والنقاد، 15 ألف جنيه فقط.

أما فيلم “فيرس” فلم يحقق أية إيرادات (صفر جنيه)، وحتى فيلم “الغسالة” لم يحقق هو الآخر إيرادات تذكر فقد اكتفى بتحصيل 1211 جنيه فقط.(وال القاهرة) س خ.

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