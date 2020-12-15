ليبيا نيوز

فريق تابع لسفارة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا يزور بلدية بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 ديسمبر 2020 (وال)-  استقبل رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر ديوان البلدية، فريق من السفارة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، لبحث الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها البلدية، إلى جانب عقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا – في تغريدة عبر موقع تويتر –  “صباح الخير يا بنغازي.. يقوم فريق السفارة بالزيارة لمدينة بنغازي، لعقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني”. (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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