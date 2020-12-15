تحالف عالمي وتعبئة شبابية لمواجهة تداعيات كوفيد 19

أطلقت منظمة الصحة العالمية و6 من أكبر منظمات الشباب في العالم تضم 250 مليون عضو، حملة تعبئة عالمية ضد التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 على الشباب.

وجاء في بيان مشترك أن هذا التحالف سيعمل على الاستثمار في الحلول والإجراءات التي يقودها الشباب لمواجهة الفيروس، وتكثيف هذه الحلول.

وأشار البيان إلى أن اضطرابات قلق ناجمة عن كوفيد 19 رصدت لدى نحو 90% من الشباب، لافتا إلى أن أكثر من مليار تلميذ من كل الدول تقريبا تأثروا بإقفال المدارس، فيما خسر واحد من كل 6 شباب في كل أنحاء العالم وظيفته خلال الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا