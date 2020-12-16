الدكتورة سالمة بوخطوة تشارك في اجتماع عمداء كليات الصيدلة بالوطن العربي

بنغازي 16 ديسمبر 2020 (وال) – شارك عميد كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، الدكتورة سالمة بوخطوة، صباح اليوم الاربعاء، في اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوطن العربي.

وعقد الاجتماع الافتراضي عبر تقنية الزووم، برئاسة عميد كلية الصيدلة بجامعة حلب بسوريا، وبحضور عمداء كليات الصيدلة من جامعات دمشق بسوريا، جامعة عين شمس بمصر، جامعة العين بالامارات العربية المتحدة، الجامعة اللبنانية الدولية، الجامعة الأردنية، وجامعة عمان بسلطنة عمان.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير السنوي للجمعية، والطرق البديلة لتسديد الاشتراكات السنوية، تحكيم الابحاث المقدمة للنشر بالمجلة العلمية للجمعية، والمقترحات الخاصة بتوفير موارد جديدة للجمعية.

وتقرر أن يعقد المؤتمر السنوي للجمعية، باستضافة جامعة حلب، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م. (وال – بنغازي) س خ

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