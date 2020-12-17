البعثة الأممية تُرحّب بإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الـ 18 في بنغازي

تونس 18 ديسمبر 2020 (وال)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس في بيان، عن ارتياحها حيال إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الـ 18 في بنغازي.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق؛ بُعيد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جُوزيبي كونتي رفقة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي، ولقاء القائد العام المشير خليفة حفتر في مقر القيادة بالرجمة، عن تحرير الصيادين الإيطاليين بعد احتجازهم لمدة 107 أيام.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جُوزيبي كونتي – عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: “بعد تحرير الصيادين: عودًا حميدًا لمنازلكم”، في حين قال وزير الخارجية لويجي دي مايو: “تم تحرير صيادونا”. (وال- تونس) ر ت

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