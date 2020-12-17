رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث تعاون مع منظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في ليبيا

بنغازي 18 ديسمبر 2020 (وال)- عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، اجتماعًا مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ومدير منظمة الرعاية الأولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعراض عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا, بالإضافة إلى بحث سُبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه أداء عملها. (وال- بنغازي) ر ت

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